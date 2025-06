Ultim'ora Rafa Marín-Villarreal, Moretto: "Operazione a un passo!". La formula

Rafa Marin, difensore del Napoli e della Nazionale spagnola Under 21, impegnato nell'Europeo di categoria, è vicino al ritorno in Spagna. Il classe 2002 dopo aver trovato pochissimo spazio nella squadra campione d'Italia starebbe per trasferirsi al Villarreal.

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato di Relevo, riferisce sul proprio profilo X gli ultimi aggiornamenti sul difensore spagnolo: "Rafa Marín è a un passo dal Villarreal. Da definire la cifra precisa, ma penso sia prestito oneroso con diritto".