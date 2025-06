Napoli-Sancho, Romano: "Nodo ingaggio, il Napoli lo vuole in prestito"

Attraverso il proprio canale Youtube, il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato delle trattative del Napoli per l'esterno d'attacco: "E’ giusto fare un po' di chiarezza. Prima di tutto Grealish non risulta. A proposito di rumors dell'Inghilterra su Sancho, quello che c'è da dire è che il Napoli oggi è stato molto chiaro: non ha intenzione di pagare lo stipendio attuale di Sancho. Quindi o l'operazione si fa in prestito con lo stipendio coperto dal Manchester, ma lo United oggi non accetta queste condizioni a metà giugno, o non si fa. Quindi quello del prestito può essere uno scenario da considerare più avanti nel mercato, magari se lo United non troverà un compratore definitivo per il Napoli può farsi strada questa opzione. Però oggi lo United preferisce aspettare cercare una squadra che compri Sancho a titolo definitivo, altrimenti vedremo se si apriranno le porte di un prestito. Ma anche in caso di prestito il Napoli non vuol pagare tutto il suo stipendio, quindi dovrebbe comunque partecipare eventualmente il Manchester United.

A livello di trasferimento definitivo per il Napoli a livello di costi del cartellino il discorso è fattibile ma il vero punto è ancora una volta l'ingaggio, cioè Sancho dovrebbe ridursi l'ingaggio per andare al Napoli. Ricordiamo che Sancho è tornato indietro dal Chelsea anche perché non si è trovato un accordo sull'ingaggio e quindi questo è anche un tema certamente centrale. Non credo che Sancho abbia voglia di fare grandi sacrifici, quindi o il Manchester United partecipa a questa operazione, oppure dovrà essere Sancho a cambiare idea se si vorrà andare a dama con il Napoli. Altrimenti non dimentichiamo che il Napoli di opzioni ne ha tante, ne sta gestendo tante. E Ndoye resta un'opzione molto forte, accordo in questo caso sì col giocatore, lavori in corso col Bologna”.