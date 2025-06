Ultim'ora Musah-Napoli, Sky: fumata grigia! Manca l’accordo con il Milan

La trattativa tra Napoli e Milan per Yunus Musah resta in fase di stallo. Nella giornata di oggi si è registrato un nuovo contatto tra le parti, ma l’esito è stato negativo. Le società non sono riuscite a trovare un’intesa né sulle cifre né sulla formula dell’operazione. Al momento, l’accordo appare lontano dalla conclusione positiva.

La situazione rimane quindi bloccata, nonostante l’interesse concreto del Napoli per il centrocampista statunitense. Le prossime ore potrebbero essere decisive per capire se ci saranno margini per riaprire il dialogo tra le parti. Fino ad allora, il trasferimento del classe 2002 rossonero resta in bilico. A riferirlo attraverso il proprio sito, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.