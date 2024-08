Dall'Inghilterra confermano: Omorodion al Chelsea è saltato! Trattativa Lukaku-Osimhen

Il trasferimento di Samu Omorodion dall'Atletico Madrid al Chelsea è praticamente saltato. L'accordo era stato raggiunto tra i due club e l'attaccante 20enne, ma un grosso problema nel finalizzare il contratto ha cambiato tutto.

A rivelare la clamorosa notizia è il giornalista David Ornstein sul proprio account X: nonostante ciò, le trattative che riguardano Lukaku ed Osimhen sono isolate dall'accordo con il talento spagnolo e quindi dovrebbero continuare.

🚨 Samu Omorodion transfer from Atletico Madrid to Chelsea has collapsed. Deal agreed club-to-club & between 20yo #Atletico striker + #CFC. But major problem finalising contract means deal off; Spain youth int’l not moving to Stamford Bridge @TheAthleticFC https://t.co/zTcEl1Omll