Erede Kvara in estate? Spunta una new entry oltre ai soliti obiettivi

Alla fine arriva Okafor, che non è l'erede di Kvara ma un altro esterno per completare il reparto. Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, l'elenco del ds Manna è già folto, sono diversi i profili monitorati e valutati per l'estate. "I nomi nel mirino per un dopo Kvara credibile sono gli stessi di gennaio. Più Zhegrova. Per il centrocampo nuovamente nei radar Gabri Veiga dell’Al-Ahli e Sudakov dello Shakhtar". Dunque continueranno a restare nel mirino del Napoli Garnacho e Adeyemi.

L'argentino, 21 anni, di proprietà del Manchester United, era il grande obiettivo per l’attacco, ma il Napoli non è riuscito a trovare l’accordo economico con il club inglese che chiedeva almeno 65 milioni di euro per poter cedere il calciatore. Il tedesco, invece, ha scelto di rifiutare il Napoli rimandando la decisione dell’addio al Borussia Dortmund all’estate, quando probabilmente accetterà la corte di alcuni club di Premier League. Così il Napoli alla fine ha scelto di puntare su Okafor che si trasferisce dal Milan al Napoli con la formula del prestito oneroso, da 1 milione e mezzo, con diritto di riscatto fissato a 23 milioni di euro. La durata del prestito è di 5 mesi, se gli azzurri eserciteranno l'opzione per acquistarlo per l'attaccante svizzero scatterà un contratto fino al 2029. Altrimenti, a giugno sarà già addio.