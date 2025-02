Ufficiale Okafor è del Napoli, l’annuncio di ADL: "Benvenuto Noah"

"Benvenuto Noah": il Napoli con il classico post su X del presidente Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato l'arrivo dal Milan di Noah Okafor. L'attaccante svizzero classe 2000 arriva per sostituire Khvicha Kvaratskhelia, almeno numericamente, in organico: è lui dunque l'ultimo acquisto di questa finestra di mercato degli azzurri che ha vissuto non poche difficoltà.

Il comunicato del club azzurro: "La SSC Napoli comunica di aver acquisito dall'AC Milan le prestazioni sportive di Noah Okafor con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto". Questa invece la nota dei rossoneri: "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Noah Okafor al SSC Napoli. Il Club augura a Noah le migliori soddisfazioni per il prosieguo della stagione sportiva".

I dettagli dell'operazione.

Noah Okafor si trasferisce dal Milan al Napoli con la formula del prestito oneroso, da 1 milione e mezzo, con diritto di riscatto fissato a 23 milioni di euro. La durata del prestito è di 5 mesi, se gli azzurri eserciteranno l'opzione per acquistarlo per l'attaccante svizzero scatterà un contratto fino al 2029. Altrimenti, a giugno sarà già addio.