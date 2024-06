Cdm - Chiesa, il Napoli incontrerà l'agente: su Politano c'è la Roma

Il Napoli attende lo sviluppo del caso Chiesa che al momento non ha rinnovato il suo contratto con la Juventus in scadenza nel 2025

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli attende lo sviluppo del caso Chiesa che al momento non ha rinnovato il suo contratto con la Juventus in scadenza nel 2025. L’agente del calciatore, Ramadani, è atteso in Italia: c’è la Roma che appare interessata ed il Napoli che formulerà la sua proposta.

Di sicuro - scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno - la società partenopea non parteciperà ad aste né sul cartellino né sull’ingaggio del calciatore che attualmente è di 5 milioni. Da Roma arrivano intanto notizie del forte interesse di Daniele De Rossi per Matteo Politano, cresciuto proprio nelle giovanili giallorosse.