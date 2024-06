Sportitalia - Chiesa, il Napoli c'è davvero! E' una richiesta di Conte: scambio con Di Lorenzo?

Il Napoli c'è davvero per Federico Chiesa. Un binomio che forse la maggior parte dei tifosi non avrebbero potuto immaginare solo qualche mese fa

Il Napoli c'è davvero per Federico Chiesa. Un binomio che forse la maggior parte dei tifosi non avrebbero potuto immaginare solo qualche mese fa, ma che potrebbe presto diventare realtà. Lo scrivono i colleghi di Sportitalia sulla versione on line, raccontando che col contratto in scadenza nel 2025, la Juventus ormai è entrata nell’ottica di salutare il suo numero 7 e senza troppi drammi visto che mister Thiago Motta non sembra gradire in assoluto le sue caratteristiche.

Secondo il sito di Sportitalia, Federico Chiesa è una delle prime richieste che Antonio Conte ha fatto alla dirigenza del Napoli. Per lui è una priorità, lo considera il miglior esterno italiano e già all'Inter l'avrebbe voluto: Chiesa lo sa e l’idea di giocare con Conte sicuramente lo ispira. Ora, a differenza dell'esperienza milanese, la possibilità c'è. Servirà comunque accontentare le richieste della Juventus che, a sua volta, ha messo nel mirino Giovanni Di Lorenzo. E chissà che questo incrocio non possa diventare un’occasione per accontentare tutte le parti