Gazzetta - L'Inter ci prova per Kim! Al Bayern ha deluso: ipotesi prestito oneroso

"Un colosso per l'Inter", si legge tra pagine de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. L'Inter è a caccia di un difensore e gli indizi arrivati nelle scorse ore fanno capire che la dirigenza sta sondando il mercato per rinforzare il pacchetto arretrato in vista della nuova stagione: "Altro che chiodo schiaccia chiodo. Qui è molto, ma molto di più. Perché se l'Arabia pensa a Stefan De Vrij, l'Inter pensa a Kim Min-jae. E il bilancio sulla soglia della porta girevole si fa presto: Inzaghi saluterebbe una riserva di lusso per accogliere un titolare da bis scudetto", si legge sulla rosea.

Serviranno però determinati incastri prima di intavolare la trattativa. Si parte dal futuro del centrale olandese, ieri in gol nel quarto di finale contro la Turchia: il giocatore piace in Arabia Saudita e non è escluso che possa esserci una partenza già nell'attuale sessione visto il contratto in scadenza nel 2025. L'operazione Kim, al netto del futuro del difensore oranje, non è fantascienza: nel primo anno in Bundesliga il centrale ex Napoli ha deluso, non si esclude dunque la partenza. Magari col prestito oneroso, sfruttando il tesoretto che arriverebbe dall'eventuale cessione di De Vrij nella Saudi Pro League.