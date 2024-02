Gazzetta - Napoli esercita opzione per Meret, ma ha già acquistato il suo erede

Porte girevoli in casa Napoli, possibili novità in vista della prossima estate. Alex Meret è in scadenza

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Porte girevoli in casa Napoli, possibili novità in vista della prossima estate. Alex Meret è in scadenza ma il Napoli eserciterà l’opzione di rinnovo fino al 2025 come da contratto. Però, con Elia Caprile già acquistato l’estate scorsa che sta facendo molto bene in prestito ad Empoli, anche l'ex numero uno dell'Udinese potrebbe salutare. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.