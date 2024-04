KK - Primo acquisto per la prossima stagione: il Napoli lavora per un pupillo di Conte

Il Napoli lavora per il post-Osimhen. Il primo acquisto per la ricostruzione del prossimo anno, però, sarebbe in un altro ruolo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli lavora per il post-Osimhen. Il primo acquisto per la ricostruzione del prossimo anno, però, sarebbe in un altro ruolo. In questo momento in cima c’è un nome, l’abbiamo verificato in redazione oggi ed è tutto vero. Questo giocatore fa pensare che dietro al suo acquisto ci sarebbe molto di Antonio Conte. Il Napoli si appresta ad una trattativa col Tottenham per portare in azzurro Dejan Kulusevski. A riferirlo ai microfoni di 'Radio Goal', è il direttore di Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio.