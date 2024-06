Mediaset - Anche il Napoli su Chiesa! Previsto incontro con l’agente: pronto l'assalto

Come spiega SportMediaset, infatti, Roma e Napoli stanno corteggiando il giocatore e incontreranno il suo agenti nei prossimi giorni

Il futuro di Federico Chiesa potrebbe essere lontano dalla Juventus. Come spiega SportMediaset, infatti, Roma e Napoli stanno corteggiando il giocatore e incontreranno il suo agenti nei prossimi giorni: "Sicuramente l’Europeo alle porte sarà una bella vetrina per il talento bianconero, che vorrebbe restare alla Juve ma le carte in tavola potrebbero mischiarsi con l’arrivo del nuovo tecnico Thiago Motta, di cui è ancora attesa l’ufficialità. La partenza del giocatore non è dunque un’ipotesi remota e la storia d’amore con la Juventus potrebbe concludersi a un anno esatto dalla scadenza del contratto dell’esterno, il 30 giugno 2025.

Due le possibili destinazioni in Italia: Roma e Napoli. La prossima settimana l’agente del giocatore, Fali Ramadani, sarà a Trigoria per parlare con il club giallorosso anche del giocatore bianconero e ascoltare l’interesse manifestato da Ghisolfi e dall’allenatore De Rossi nei suoi confronti. Chiesa piace al tecnico della Roma, è ritenuto un profilo interessante, perfetto per le sue caratteristiche di gioco. Bisogna capire se ci saranno margini di manovra per una trattativa, di sicuro prima di arrivare a Chiesa bisogna vendere.

Ma non c’è solo la Roma, Chiesa piace molto al Napoli di Conte, e l’agente del giocatore ha in programma anche un incontro con il club partenopeo, che è fortemente interessato e pronto all’assalto. Resta viva anche la pista Premier League, con Liverpool e Newcastle che restano sulle sue tracce in attesa di possibili sviluppi e che da tempo apprezzano le qualità del giocatore. In questo caso molto dipenderà anche dalla volontà di Chiesa di restare in Italia o partire e affrontare un’avventura inglese".