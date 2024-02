Repubblica - A fine stagione Psg spenderà 120 milioni per Osimhen

"Sarà complicato, per il Napoli, evitare la partenza di Osimhen". Lo scrive l'edizione odierna del quotidiano Repubblica che analizza il momento complesso

"Sarà complicato, per il Napoli, evitare la partenza di Osimhen". Lo scrive l'edizione odierna del quotidiano Repubblica che analizza il momento complesso vissuto dalla squadra azzurra. A proposito del nigeriano, si legge: "A De Laurentiis, del quale si conosce la stima proprio per il papabile Pioli, arriverà per il centravanti l’offerta da 120 milioni del Psg che, peraltro, se dovrà rimpiazzare Mbappé transfuga al Real Madrid, pare disposto a spendere la stessa cifra per Leao".