Sky - Possibile addio a sorpresa in attacco: si fanno tre nomi per la sostituzione

Il giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, Luca Marchetti, è intervenuto a Radio Marte: “Lindstrom verso la permanenza o verso l’addio? Il Napoli è su qualche esterno d’attacco, vedi Greenwood, Chiesa o Berardi, quindi un giocatore in uscita potrebbe esserci. Verrà visionato da Conte, dopo una stagione in cui non ha convinto (ma nella passata stagione hanno tutti reso sotto le aspettative). C’è il rischio deprezzamento rispetto al valore di acquisto iniziale, ma il Napoli sa muoversi ed attendere.

Meret? Il Napoli pensa al rinnovo ma non è un’urgenza al momento, l’interlocuzione tra le parti è avviata. Centrocampo da rinforzare? Ad oggi non mi aspetto grandi manovre in entrata in quel reparto, il Napoli sta pensando ad esterni d’attacco dopo aver pensato alla difesa".