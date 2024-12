Tuttosport - Danilo ha già accettato il Napoli! Cosa serve per la chiusura con la Juve

Al Napoli, alla ricerca di un difensore in vista del mercato di gennaio, piace Danilo della Juventus. Stando a quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il brasiliano ha già dato l’apertura al trasferimento e c’è il placet di Conte. Ma i bianconeri devono concludere un affare in entrata per cedere il difensore.

