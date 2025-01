Il Napoli guarda ancora in casa Empoli: piace Anjorin, su di lui altri due club

Dopo la trattativa, poi sfumata, per Jacopo Fazzini, il Napoli guarda ancora in casa Empoli. Stando a quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, gli azzurri stanno osservando Tino Anjorin. Centrocampista classe 2001, di piede destro, gioca mezzala o mediano e all'occorrenza pure trequartista: arrivato quest'estate dal Chelsea (che ha mantenuto il 50% della futura rivendita), si sta rendendo protagonista di un'ottima stagione. Su di lui c'è l'interesse anche di Atalanta e Torino.

#Atalanta, #Napoli and #Torino are monitoring #Empoli’s midfielder Tino #Anjorin. #Chelsea have 50% on the future sale. #transfers