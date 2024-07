KKN - Scambio di prestiti Lukaku-Osimhen? Il Napoli accetterebbe solo ad una condizione

vedi letture

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Il problema Osimhen esiste e come, Osimhen è in organico, ma Antonio Conte è conscio di non poterlo utilizzare. Lukaku vuol venire da Conte, ma non aspetta all’infinito. Il Napoli chiede a Conte di non utilizzare Osimhen, ma nessuno dei club è disposto a spendere i soldi previsti dalla clausola.

La società non vuole che non ci siano contropartite tecniche e non è disponibile ad abbassare il valore della clausola e non è prevista la soluzione del prestito. Quest’ipotesi ha una dead line, entro il 30 agosto. Se non si trovasse la soluzione entro il 30 agosto il Napoli accetterebbe lo scambio di prestiti tra Lukaku ed Osimhen. Conte ha un minimo di apprensione su questa vicenda, è ben conscio che il 10 agosto deve scegliere uno tra Cheddira, Simeone e Raspadori. Poi c’è il rischio di giocare le prime tre senza la punta titolare. Conte non è preoccupato, ma un minimo di apprensione c’è”.