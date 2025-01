L'Equipe - Kvara-Psg, si può chiudere oggi: le cifre e la data dell'arrivo a Parigi

Kvaratskhelia al Psg, si può chiudere nelle prossime ore. Anche oggi, come scrive L'Equipe. Il giornale francese fa sapere che l'affare si concluderà sulla base di circa 80 milioni di euro con il giocatore che potrebbe raggiungere Parigi già a metà di questa settimana per visite, firma e per mettersi subito a disposizione di Luis Enrique.

