Miretti-Napoli, Romano: grande distanza con la valutazione Juve, la situazione

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, ha parlato della trattativa tra il Napoli e la Juventus per Fabio Miretti, centrocampista classe 2003: "Risulta che al Napoli il giocatore piaccia molto, questa non è una novità. Posso dirvi che in realtà al Napoli piaceva già dall'estate scorsa ed è un giocatore che ha monitorato durante tutta la stagione. Su Miretti c'è un grande apprezzamento tecnico. Napoli che vede un potenziale nel ragazzo, ma questo potenziale lo vede anche la Juventus. La Juventus non ha mollato Miretti, non ha dato un via libera alla cessione. Anzi, il vero punto è che tra l'apprezzamento del Napoli e quello della Juventus nel proprio giocatore c'è anche una distanza economica.

Insomma, il Napoli ha pensato a Fabio Miretti come un'eventuale operazione magari low cost, un'operazione fattibile a cifre contenute, con un potenziale anche di crescita per i giocatori nel futuro. Era questa l'idea dell'operazione del Napoli, mettere un giocatore italiano utile per la lista, di talento, che può crescere in fondo al proprio centrocampo, da poter far maturare con tante partite in questa nuova stagione. Ma non ha le condizioni che in questo momento chiede la Juventus, che valuta a Miretti importante, non come un giocatore da 8-9 milioni di euro. Quindi al momento c'è ancora grande distanza, per questo si sta parlando un po' meno del discorso Miretti. L'apprezzamento resta. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane”.