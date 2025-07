Rileggi live Napoli-Catanzaro 2-1 (Raspadori 5', Lucca (R) 7', Iemmello 48'): prima vittoria stagionale per gli azzurri

Nel secondo test amichevole di questa preparazione estiva, il Napoli trova la vittoria dopo il ko contro l'Arezzo. Meglio nel primo tempo gli uomini di Antonio Conte, che con le reti di Raspadori e Lucca sono partiti molto forte. Nella ripresa con gli undici cambi la squadra è calata e ha anche subito un gol dal Catanzaro, ma riuscendo comunque a difendere il successo.

90' - FINISCE QUI!

89' - Calcio d'angolo a rientrare battuto da Vergara, diversi rimpalli in area che portano a un nulla di fatto.

87' - Vergara si prende gli applausi del pubblico di Dimaro: prima una ruleta a eludere due avversari, poi il giovane azzurro parte palla al piede e si conquista un calcio di punizione.

84' - IL CATANZARO SFIORA IL GOL! Contropiede rapido dei giallorossi, Buso arriva al tiro dai 16 metri e sfiora il palo alla sinistra di Contini.

82' - Zerbin parte in conduzione e arrivato a limite dell'area serve Lukaku, il belga però sbaglia il controllo e l'occasione sfuma.

79' - Zerbin ha sul mancino l'occasione per calciare, ma prova a portarsela sul destro e gli viene coperto lo specchio.

77' - Lukaku deposita in rete il 3-1, ma l'arbitro aveva già fischiato un presunto fallo di Coli Saco. Dunque si rimane sul punteggio di 2-1.

74' - Lancio lungo di Marianucci alla ricerca dello scatto di Spinazzola: Pigliacelli in uscita lo anticipa.

71' - NAPOLI A UN PASSO DAL TRIS! Cross di Hasa, Zanoli ripropone in mezzo dove Vergare colpisce a botta sicura: il suo tiro viene salvato sulla linea da un difensore avversario. Sulla respinta ci prova Coli Saco, anche la sua conclusione viene respinta.

68' - Mazzocchi libera un tiro violento di mancino sul primo palo, il portiere del Catanzaro riesce a deviare in calcio d'angolo.

67' - Contini è bravo a respingere la punizione di Pontisso che riesce a scavalcare la barriera.

66' - Altro calcio di punizione in favore del Catanzaro: l'arbitro giudica irregolare l'intervento di Marianucci al limite dell'area azzurra.

65' - Cambio di gioco di Hasa alla ricerca di Zanoli, ma il suggerimento è completamente fuori misura e termina fuori.

63' - Il Catanzaro spaventa ancora il Napoli: dalla destra cross di Frosinini sul secondo palo, dove Pontisso per poco non trova il tap-in di testa.

61' - Il gioco riprende con la sostituzione di Pompetti che non ce la fa a proseguire il match.

59' - Duro contrasto tra Hasa e Pompetti, i due restano a terra doloranti e l'arbitro interrompe il gioco.

57' - Pompetti si incarica della battuta che sbatte sulla barriera azzurra: il Catanzaro protesta per un tocco di mano ma secondo l'arbitro è tutto regolare.

56' - Intervento di Juan Jesus giudicato irregolare da parte dell'arbitro: calcio di punizione per il Catanzaro dai 25 metri.

54' - CHE OCCASIONE PER IL NAPOLI! Assolo di Spinazzola sulla sinistra, cross in mezzo arpionato da Lukaku che conclude ma il suo tiro viene murato. Poi altro tentativo di conclusione respinto. Si salva il Catanzaro dopo un flipper in area.

52' - Pressing alto del Catanzaro che al di là del gol era già stato molto pericoloso in un'occasione, il Napoli non è sceso al meglio in campo in questa ripresa.

50' - Spunto di Zerbin che viene fermato fallosamente a pochi centimetri dall'area di rigore: calcio di punizione per il Napoli.

48' - Segna il Catanzaro, Iemmello accorcia la distanze. Passaggio sbagliato da Coli Saco, il numero 9 giallorosso riceve da solo in area e col mancino infila Contini.

47' - OCCASIONE CATANZARO! Schema da calcio di punizione che libera Pompetti al tiro dal limite: la traiettoria viene deviata e diventa insidiosa, Contini si distende e respinge.

46' - Conte cambia tutto l'undici per la ripresa, di seguito la formazione. 4-3-3 - Contini; Mazzocchi, Marianucci, Juan Jesus, Spinazzola; Vergara, Hasa, Coli Saco; Zanoli, Lukaku, Zerbin.

45' - COMINCIA LA RIPRESA.

45' - TERMINA IL PRIMO TEMPO. NAPOLI 2-0 CATANZARO

43' - Fase meno attiva della gara, ritmi completamente diversi rispetto ad inizio gara.

40' - Prima chance (potenziale) per il Catanzaro con Iemmello che raccoglie un pallone volante e d'esterno cerca D'Alessandro, palla perfetta ma ottima copertura di Olivera.

38' - Possesso prolungato del Catanzaro, quasi 3' con il pallone per i calabresi

35' - Fallo di De Bruyne su Nuamah ad interrompere il contropiede del Catanzaro

33' - Brutto fallo, l'ennesimo del Catanzaro, Antonini abbatte Lucca dopo una grande giocata del numero 27 azzurro.

30' - Che finezza di Kevin De Bruyne, tacco velocissimo a servire Lucca ma il destro dell'ex Udinese è molto debole.

28' - Altro corner in favore del Napoli, sempre sul lato sinistro. Batte veloce Noa Lang

26' - Azione bellissima di Noa Lang e Olivera, uno due perfetto sul lato sinistro del campo, l'uruguayano serve l'ex Psv che sul suo piede destro prova a battere il portiere del Catanzaro ma la palla termina di poco fuori.

25' - Pontisso frena la fuga di Raspadori, l'arbitro ferma il gioco. Bravo e veloce Raspadori nello scappare al centrocampista avversario

23' - Prima metà della gara andata, brillano David Neres e Stanislav Lobotka tra tutti.

22' - Prima manovra offensiva del Catanzaro. Corner dalla sinistra per i giallorossi, oggi in tenuta nera.

20' - Classica giocata a 3 del Napoli con Di Lorenzo e Neres che duettano sulla fascia destra, palla dentro per l'inserimento di Raspadori ma il pallone è leggermente lungo

18' - PALOOO DI BEUKEMA! Azione confusa, Lucca serve Raspadori che calcia ma il tiro finisce sui piedi di Beukema che a portiere battuto colpisce da pochi passi ma la palla sbatte sul palo!

17' - Calcio d'angolo guadagnato dal Napoli. Lang fermato da Frosinini

15' - Giocata da vero brasiliano di Neres che salta in sombrero l'avversario e fa partire il contropiede. Palla per De Bruyne che viene steso da Frosinini. Punizione pericolosa per il Napoli.

13' - Azione interessante del Napoli con De Bruyne che cerca Neres ma l'aggancio del brasiliano è leggermente impreciso.

12' - Pressing abbastanza fisso del Napoli, baricentro molto vicino alla linea difensiva del Catanzaro

9' - Napoli più rapido e meno fermo sulle gambe rispetto alla prima uscita con l'Arezzo. Dribbling di Lang sulla fascia sinistra che infiamma lo stadio

7' - GOOOOOOOL DI LUCCA! Prima rete in maglia azzurra per Lorenzo Lucca che trasforma perfettamente il rigore da lui stesso guadagnato

7' - RIGORE A FAVORE DEL NAPOLI! Fallo di Pigliacelli su Lucca! L'estremo difensore del Catanzaro stende l'attaccante numero 27 del Napoli e l'arbitro non ha dubbi. Rigore.

5' - GOOOOOL DEL NAPOLI! David Neres aggancia perfettamente il pallone, supera facilmente Nuamah e serve al centro Raspadori che realizza il più facile dei tap-in.

4' - Triangola molto bene il Napoli con Neres, Di Lorenzo e De Bruyne, il belga lancia per Raspadori ma il cross di quest'ultimo è troppo morbido

2' - Di Lorenzo cerca di lanciare De Bruyne ma il pallone non è preciso e termina in rimessa laterare per i calabresi

1' - Clima di festa sugli spalti della Ski.It Arena che anche oggi appare sold-out.

18.04 - Napoli che batterà il calcio d'inizio. Primo tempo da sinistra verso destra per gli azzurri.

18.02 - Viene osservato un minuto di silenzio per le tre vittime sul lavoro di ieri a Napoli

18.01 - Squadre in campo, scambio di saluti tra le due squadre

17.50 - Sono appena uscite le due squadre dal campo per la fine del riscaldamento. A breve l'inizio della partita.

17.27 - Il Napoli è appena entrato in campo per il riscaldamento con tutto l'affetto dei tifosi presenti.

17.16 - Hanno appena iniziato il riscaldamento i portieri sotto la pioggia di Carciato.

17.04 - Assenti in distinta cinque azzurri: Scott McTominay, Frank Zambo Anguissa, Matteo Politano, Billy Gilmour, Alessandro Buongiorno.

17.03 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Catanzaro, seconda e ultima amichevole della prima fase della preprazione estiva dei campioni d'Italia a Dimaro-Folgarida. Antonio Conte schiera gli azzurri con il 4-3-3. In porta Meret, davanti a lui la linea a quattro è composta da Di Lorenzo e Olivera sulle fasce, Rrahmani e Beukema centrali. In mediana Lobotka con ai lati De Bruyne e Raspadori. In attacco il tridente è composto da Lucca con ai lati Neres e Noa Lang.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Olivera; De Bruyne, Lobotka, Raspadori; Neres, Lucca, Lang. All. Conte.

CATANZARO (4-4-2): Pigliacelli; Frosinini, Antonini, Bonini, Verrengia; D'Alessandro, Pompetti, Pontisso, Nuamah; Biasci, Iemmello. All. Aquilani.

16.47 - Catanzaro in campo per il riscaldamento.

16.30 - L'apertura dei cancelli è anticipata per motivi di ordine pubblico, la lunghissima fila di tifosi inizia l'ingresso allo stadio.

Da tempo è annunciato il sold-out. Per l’occasione il Catanzaro, che vanta una delle tifoserie più appassionate della serie B, sarà supportato da più di 400 supporters, che si posizioneranno nella curva Carciato, settore anche quello esaurito da diversi giorni, per un grande colpo d'occhio per questa sfida che chiude il ritiro di Dimaro 2025. La partita sarà visibile anche in diretta in pay per view su OneFootball, DAZN e Sky Primafila al costo di 9,99 euro.

Gli elementi di spicco dell’organico affidato ad Aquilani - e non ancora al completo - sono senza dubbio il capitano e centravanti Pietro Iemmello, soprannominato “Re Pietro” dai propri tifosi, che tra i professionisti ha segnato qualcosa come 181 reti, il centrocampista Jacopo Petriccione, già in serie A con Lecce e Crotone e l’esterno offensivo Marco D’Alessandro, che nella massima serie ha indossato le maglie di Roma, Bari, Atalanta (3 stagioni), Benevento, udinese, Spal e Monza.

Sulla panchina del Catanzaro siede da qualche settimana Alberto Aquilani, già sulla panchine della “Primavera” della Fiorentina e del Pisa, ed e calciatore di Triestina, Roma, Liverpool, Juventus, Milan, Fiorentina, Sporting Lisbona, Pescara, Sassuolo e Las Palmas, per 38 volte (con 5 reti) azzurro con la Nazionale.

Il quattordicesimo ritiro in Val di Sole del Napoli sta per volgere al termine e, per il secondo test match del periodo di permanenza in Trentino, l’asticella si alzerà notevolmente. La formazione di Antonio Conte affronterà in amichevole il Catanzaro, compagine che milita nel campionato di serie B e, nella scorsa stagione, ha raggiunto le semifinale dei playoff, dove è stato eliminato dallo Spezia.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Catanzaro, seconda uscita amichevole del nuovo Napoli di Antonio Conte dopo il primo test perso contro l'Arezzo. Come di consueto, vi offriremo il lungo pre-partita, il live della gara e tutti i contributi e gli approfondimenti post-partita