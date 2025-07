Napoli rientrato in cittá: 48h libere per gli azzurri, poi Castel di Sangro

Intorno alle 18.45 i campioni d'Italia sono atterrati all’aeroporto di Capodichino, ad attenderli diversi taxi e van. Partiti da Dimaro alle 13.32, gli uomini di Antonio Conte, a bordo di due bus, si sono recati a Verona per prendere il volo che li ha riportati a Napoli.

Ora gli azzurri faranno rientro presso le loro abitazioni prima di ritrovarsi nuovamente a Castel Volturno per la partenza verso il secondo ritiro di Castel di Sangro. In Abruzzo il Napoli sosterrà la seconda parte della preparazione estiva. Per gli azzurri ci saranno due giorni di vacanza prima di radunarsi mercoledì mattina 30 luglio. Il ritiro di Castel di Sangro terminerà giovedì 14 agosto con l'ultimo test amichevole, contro i greci dell'Olympiakos, prima dell'inizio del campionato.