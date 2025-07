Ultim'ora Smentito il rifiuto di Simeone, Sky: il Pisa non molla il Cholito!

Secondo gli ultimi aggiornamenti di mercato di Sky Sport, il Pisa non ha affatto rinunciato a Giovanni Simeone. Nonostante nelle ultime ore fossero emerse indiscrezioni su un presunto rifiuto da parte dell’attaccante argentino, la redazione di Sky smentisce categoricamente e conferma che il club toscano continua a insistere con decisione per il Cholito.

Il Pisa sta lavorando per convincere il giocatore, facendo leva anche sul contributo economico richiesto al Napoli per coprire parte dell’ingaggio da circa 1,8 milioni a stagione, troppo oneroso per le casse toscane. La trattativa è ancora aperta, con il Pisa che non intende mollare, convinto che Simeone possa essere il colpo di mercato giusto per guidare l’attacco nella prossima stagione.