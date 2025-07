Ndoye, il Napoli non molla! Sky: sarà braccio di ferro con il Bologna

Il Napoli continua a lavorare per portare Dan Ndoye alla corte di Antonio Conte. La trattativa col Bologna prosegue, con gli azzurri che hanno già presentato un’offerta strutturata in più tranche da circa 35 milioni di euro. Il Bologna, però, resta fermo sulla richiesta di almeno 40 milioni, e si prevede, dopo quello per Sam Beukema, un nuovo braccio di ferro tra i club.

Lo svizzero ha dato disponibilità sia al Napoli che al Nottingham Forest, ma nessuna delle due squadre ha ancora trovato l’intesa con il club emiliano. Conte spinge per l’arrivo di un nuovo esterno sinistro, e Ndoye resta l'obiettivo primario. In caso di mancato accordo, restano vive le piste alternative: Raheem Sterling, Jack Grealish e Armand Laurienté. A riferirlo è Sky Sport.