Musah sta sfumando, Tmw: Anguissa era vicino all'Arabia, ora può rinnovare

Il Napoli attende l'evolversi della situazione Anguissa per, eventualmente, dare l'ultimo assalto a Yunus Musah del Milan. Perché nei giorni scorsi il centrocampista sembrava a un passo dall'Al Hilal di Simone Inzaghi, invece nelle ultime ore gli azzurri hanno deciso di - in linea di massima - tenere il proprio mediano anche in caso di offerte di alto livello provenienti da altri campionati.

Quindi bisognerà attendere lunedì, quando si saprà definitivamente il destino di Anguissa. Da par suo potrebbe anche rinnovare il proprio contratto con il club partenopeo e, di fatto, far tramontare l'operazione che il Napoli sembrava molto vicino a chiudere per Musah. Dopo il weekend dovrebbe esserci una risposta definitiva tra le parti. Lo scrive Tmw.