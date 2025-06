Chiesa lascia il Liverpool, Gattuso: "Gli ho detto una cosa sul futuro"

"Io in questi giorni ho chiamato 35 giocatori, vediamo cosa dice il campionato. Ci sono giocatori che sono rimasti fuori ma magari possono darci una mano. Ho parlato anche con Chiesa e gli ho detto che deve trovare il modo di giocare con continuità: vale per lui come per gli altri".

Lo ha detto Rino Gattuso, nuovo ct dell'Italia, presentato questa mattina in conferenza stampa a Coverciano. Tra i nomi dunque c'è anche l'esterno del Liverpool che tanto piace al Napoli e a Conte. Le parole di Gattuso potrebbero essere un motivo in più per il giocatore per provare a tornare in Italia per ritrovare continuità. Il Napoli resta in attesa dovendo fare due esterni offensivi.