Napoli-David, passi avanti! Trattativa avviata, pronto quadriennale: i dettagli

Non solo De Bruyne, per cui la trattativa è avanzata con accordo economico raggiunto tra le parti e attesa per l'ok definitivo del giocatore: il Napoli è davvero intenzionato ad ingaggiare anche Jonathan David, altro svincolato di lusso che a fine stagione lascerà il Lille. Non manca la concorrenza per uno dei parametri zero più ricercati del mercato europeo, ma il Napoli c'è eccome.

Ne parla Fabrizio Romano sul suo canale: "Il Napoli, tra le squadre italiane, è quella che sta facendo più sul serio anche per Jonathan David. Anche a livello economico la proposta è importante: quattro anni con ingaggio alto. La trattativa è avviata, mancano ancora dei passaggi. Si dovrà ancora parlare di clausola rescissoria".