Nessuna trattativa ADL-Allegri, Il Mattino: “C’è un altro tecnico di altissimo gradimento

Mentre il Napoli venerdì si appresta a vincere il suo quarto scudetto, non si placano i rumors sul futuro di Antonio Conte. Nella sua edizione online, Il Mattino lancia un'ipotesi Marco Baroni come possibile successore sulla panchina del Napoli, in caso di addio del tecnico salentino. Secondo il quotidiano l'allenatore della Lazio sarebbe dei favoriti di Aurelio De Laurentiis: "Il tecnico della Lazio è di suo altissimo gradimento: piace come personalità, come gioco. Ma bisogna procedere un passo alla volta".

Tra i nomi più gettonati per la panchina azzurra ci sarebbe anche quello di Massimiliano Allegri. L'ex Juventus e il presidente del Napoli sarebbero in contatto da anni: "Non sorprendano caffè e telefonate: lo fanno dai tempi del Milan. Poi, magari, ci sarà stata la richiesta di una disponibilità. Ma nessuna trattativa. Ma anche qui, bisogna andare cauti. Molto".