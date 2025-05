Yeremay era nel mirino del Napoli. Ora c'è il Como ma costa oltre 30mln

Il Como è al lavoro per mettere a segno il primo colpo per la stagione che verrà. Al netto di capire che ne sarà di Nico Paz, se davvero il nuovo Real Madrid di Xabi Alonso punterà a riportarlo subito in Spagna, il club lariano si muove per un altro calciatore offensivo. Professione ala sinistra, anche se poi in attacco può ricoprire anche altri ruoli: Yeremay Hernández.

Non è un nome nuovo. Classe 2002, di proprietà del Deportivo La Coruna, questo calciatore spagnolo lo scorso gennaio ha rinnovato col club galiziano dopo esser stato a lungo corteggiato da club importanti: c'era il Napoli, anche in quella circostanza c'era il Como. Che ora è tornato alla carica, sapendo però di dover fare i conti con la volontà del club galiziano che in occasione dell'ultimo rinnovo ha fissato una clausola risolutoria superiore ai 30 milioni di euro e che oggi, per cedere il suo giocatore più importante, non scende da quella cifra. Lo scrive Tmw.