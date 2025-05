Darwin Nunez, non solo il Napoli: diversi club arabi sulle sue tracce

Partecipando al Mondiale per Club, diverse squadre dell'Arabia Saudita stanno nuovamente rivolgendo la loro attenzione alla Premier League, in particolare ai campioni in carica del Liverpool. Uno dei giocatori che più probabilmente lascerà il club, è l'attaccante Darwin Nunez, il cui ruolo in questa stagione è stato marginale. Secondo quanto riporta il giornalista esperto di mercato Florian Plettenberg, ci sarebbero diversi club della Saudi Pro League sulle sue tracce

Nunez ed il Napoli - Il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, tramite un video sul suo canale YouTube, ha raccontato che nella lista del Napoli compare anche il nome dell'attaccante in uscita dal Livepool "Importante chiarire delle cose sul Napoli, che è molto attivo in questo momento. Il Napoli ha uno stile di trattare diversi giocatori nella stessa posizione per poi fare una scelta, è una cosa che in passato hanno fatto tanti club tra cui anche la Juventus. Questa è la strategia del Napoli. Uno degli attaccanti per cui il Napoli ha chiamato è certamente Darwin Nunez: gli azzurri sono una delle squadre europee informate sul calciatore.