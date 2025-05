Napoli-Lucca, quotazioni al ribasso: non si adatta alle esigenze della prossima stagione

Quale sarà il futuro di Lorenzo Lucca? L’attaccante dell’Udinese ha realizzato 13 gol in questa stagione tra campionato e Coppa Italia con la maglia dell’Udinese. Su di lui ha messo gli occhi da tempo il Milan, ma anche il Napoli ha fatto delle valutazioni significative. In via Aldo Rossi, riferisce la Gazzetta dello Sport, tutto è fermo sul fronte calciatori: ogni mossa è congelata in attesa della definizione delle figure chiave di direttore sportivo e allenatore.

A Napoli, invece, i colloqui tecnici in corso stanno delineando scenari differenti per quanto riguarda l’attacco. Jonathan David ha perso terreno, e anche Lorenzo Lucca è in fase di valutazione negativa: le sue caratteristiche non sembrano adattarsi alle esigenze della prossima stagione, sia nell’ipotesi di una permanenza di Lukaku, sia – e ancor più – in caso di una sua partenza.