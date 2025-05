Rebus Osimhen: il Galatasaray non demorde ma occhio alla Juve, la situazione

Tra i nomi più caldi del prossimo mercato estivo figura senza dubbio quello di Victor OsimhenI dirigenti del Galatasaray stanno cercando di strappare il via libera del Napoli per un riscatto intorno ai 65 milioni di euro. Tuttavia, il nigeriano guarda con interesse ad un ritorno in Italia, con la Juventus in cima ai suoi desideri. Un’idea che riporta alla mente una vecchia ferita per i tifosi napoletani, ancora scottati dal passaggio di Higuain in bianconero, scrive l’edizione online della Gazzetta dello Sport.

Per questo, nelle ultime settimane, tutto ciò che riguarda Osimhen è trattato con la massima riservatezza. Con il campionato ormai agli sgoccioli, nessuno vuole alimentare tensioni o distrazioni. Eppure, i contatti tra Napoli e Juventus sembrano intensificarsi. Molto dipenderà anche dalle scelte di Antonio Conte e dalla sua possibile voglia di tornare a Torino: il tecnico è legato da un contratto con il Napoli e la trattativa per Osimhen potrebbe diventare l’occasione per affrontare entrambe le questioni.