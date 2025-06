Napoli su Milinkovic-Savic, e il rinnovo di Meret? Sky fa chiarezza

Napoli su Milinkovic-Savic del Torino, ma rinnoverà comunque Alex Meret. Lo fa sapere la redazione di Sky Sport che parla di un possibile scambio tra le due società. Ngonge al Torino dove c'è Baroni che lo stima e il portiere da Conte. Club al lavoro. Ecco cosa si legge sul sito di Gianluca Di Marzio.

"Allo stesso tempo, il club di Antonio Conte è pronto a tornare su Milinkovic-Savic. Nonostante il rinnovo di Meret, il Napoli vuole un altro portiere: si tratta di un profilo che piace molto alla dirigenza (in modo particolare a Manna) e allo staff. Tra Napoli e Torino ci sono dialoghi aperti che possono diventare concreti, in particolare per due giocatori. Il primo riguarda Ngonge che piace molto a Baroni (lo voleva già alla Lazio)".