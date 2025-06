Napoli su Suzuki, ma l'ad Parma lo blinda: "Resta qui, non è sul mercato"

Zion Suzuki piace molto al Napoli. Il portiere del Parma, però, costa tanto ed è blindato dal suo club. Lunga intervista alla Gazzetta di Parma per l'amministratore delegato del club gialloblu, Federico Cherubini, che si è espresso così sul futuro del portiere ma anche del giovane difensore Leoni. "È vero, ci sono tante richieste, ma non sono sul mercato: la volontà della proprietà e dell’area tecnica è tenere questi due ragazzi per un altro anno.

Poi nel calciomercato può accadere di tutto. Ma, ad oggi, né Suzuki né Leoni hanno dato segnali di essere tentati da altre sirene. E noi vogliamo che restino perché saranno due tasselli importanti del nostro futuro. Bernabé e Circati? Noi vorremmo che restassero, anche perché sono stati entrambi assenti a lungo e vorremmo che avessero la possibilità di giocare con continuità, per poi valutare in futuro".