Ndoye in bilico, Gazzetta: accordo vicino col Bologna, ma lui ha intesa col Nottingham

vedi letture

Dan Ndoye resta il primo obiettivo del Napoli per le corsie d'attacco. La distanza tra i due club però non si è ancora colmata. Il giocatore poi ha l'accordo col Nottingham per 5 milioni a stagione. Gli inglesi offrono al Bologna massimo 30 milioni. Il Napoli invece, scrive La Gazzetta dello Sport, è già arrivato a 40 con i bonus: 9 di prestito e obbligo di riscatto a 26 più 5 di bonu. Insomma, basta un ultimo sforzo per il sì del Bologna. Affare vicino alla svolta, in un modo o nell'altro.

Ndoye, anni 24, è cresciuto molto in questa stagione. Ha segnato 9 gol, di cui 8 in campionato, più quello decisivo in finale di Coppa Italia contro il Milan. Al Napoli piaceva già da gennaio. Conte apprezza le sue doti atletiche e tecniche. Ndoye è un esterno completo che fa tutta la fascia ed è molto utile anche in fase difensiva. Può giocare sia a destra che a sinistra. Ha resistenza, fisicità, velocità. Ha segnato anche al Napoli di tacco al Dall'Ara. Era andato in gol anche lo scorso anno al Maradona. Il Bologna chiede tanto ma il ds Manna non si arrende e continua a provarci. Potrebbe essere decisiva, alla fine, proprio la volontà del giocatore.