Ndoye, l'ostacolo è l'accordo col giocatore: il Nottingham offre di più e la Premier lo tenta

vedi letture

Per Dan Ndoye, oggi, il vero ostacolo non è l'accordo col Bologna, non solo, ma quello con il giocatore. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. "Il Napoli s’è spinto fino a 35 più 5 di bonus, ultima offerta in ordine di tempo già rifiutata; il Nottingham, invece, è arrivato a 26 più 4 senza successo. Il nodo vero, prima di allestire un piano d’assalto definitivo con il Bologna, è legato all’accordo totale con Ndoye: il Napoli gli ha offerto un ingaggio super, inferiore ma non eccessivamente ai 5 milioni annui proposti dal Nottingham. L’aspetto più interessante per Dan, però, è la prospettiva di misurarsi in Premier: un ambizione che a 24 anni, e nel pieno della carriera, può essere comprensibile.

Altrettanto affascinante, però, sarebbe difendere lo scudetto e giocare in Champions. Insomma, sono i giorni della scelta. I campioni sono in attesa. Ma non sarà infinita".