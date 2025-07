Non solo Celtic, Sky: su Ambrosino c'è anche la neopromossa Cremonese

La Cremonese lavora intensamente per costruire una squadra solida in vista del ritorno in Serie A e regalare al nuovo tecnico Davide Nicola una rosa competitiva per la salvezza. Il club grigiorosso è tra i più attivi in questa fase iniziale del mercato, con l’obiettivo di rinforzare ogni reparto. Per l’attacco, il nome in cima alla lista resta quello di Antonio Sanabria del Torino, le trattative con il club granata sono in corso. Piace anche Giuseppe Ambrosino del Napoli, sul classe 2003 che nella scorsa stagione ha giocato in prestito al Frosinone, c'è anche l'interessamento degli scozzesi del Celtic Glasgow

Per il ruolo di portiere, la Cremonese valuta due profili esperti del campionato italiano: Pietro Terracciano, a ttualmente alla Fiorentina, e Marco Sportiello, secondo del Milan. Entrambi rappresentano soluzioni affidabili e di esperienza per la difesa della porta grigiorossa. Intanto, per la corsia sinistra resta viva l’idea di Liberato Cacace dell’Empoli, esterno dinamico e già testato in Serie A. Tuttavia, è in ballottaggio con un altro giocatore dello stesso club: Giuseppe Pezzella. A riferirlo è Sky Sport.