Novità Mario Rui: cambia procuratore e presto discuterà della risoluzione col Napoli

Mario Rui tramite il suo nuovo entourage incontrerà i dirigenti del Napoli già nei prossimi giorni per discutere della sua uscita.

Mario Rui cambia procuratore. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, il terzino portoghese classe '91 legato al Napoli da un contratto valido fino al 30 giugno 2026 ha deciso di affidarsi all'agente Mario Mauri, proprietario dell'agenzia Officina Soccer. Il calciatore che veste la maglia della squadra partenopea dal 2017 da questa estate è fuori lista, anche se dopo l'istanza presentata all'Assocalciatori ha trovato un accordo col club del presidente De Laurentiis per tornare ad allenarsi in gruppo.

E' chiaro però che l'attuale situazione non potrà durare ancora a lungo e, per questo motivo, Mario Rui tramite il suo nuovo entourage incontrerà i dirigenti del Napoli già nei prossimi giorni per discutere della sua uscita. La possibilità più immediata è una risoluzione del contratto ancor prima dell'inizio della finestra invernale di calciomercato, solo in seconda battuta si valuterà una sua cessione a gennaio.