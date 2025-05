Cagliari, Nicola avvisa il Napoli: "Prepariamoci! Non dovremo fare brutte figure!"

Dopo la fine del match tra Cagliari e Venezia, che ha decretato la salvezza matematica dei rossoblù, è intervenuto ai microfoni di Dazn l'allenatore dei sardi, Davide Nicola, che ha fatto riferimento anche all'ultima partita al Maradona nonostante la salvezza già raggiunta.

"Per me è importante staccare ora e preparare la prossima partita contro il Napoli. Dobbiamo essere consci di dover fare la nostra partita, senza fare brutte figure. Per la prima volta è una soddisfazione maggiore anche per me, la sento molto mia questa salvezza".