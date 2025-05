Quando si gioca l'ultima? C'è la data! E spunta ipotesi a sorpresa per lo spareggio

Al nuovo Consiglio di Lega in programma nella mattinata di oggi toccherà decidere date e orari dell’ultima giornata di campionato. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’ipotesi che prende piede è che le sfide della 38esima giornata per l’assegnazione dello scudetto (Napoli-Cagliari e Como-Inter) si giochino venerdì 23 maggio, tenendo come data utile per lo spareggio lunedì 26 maggio, a 5 giorni dalla finale di Champions che i nerazzurri giocheranno a Monaco di Baviera.

"Resta da sciogliere anche la sede dell'eventuale spareggio: da regolamento si dovrebbe giocare a San Siro (perché l'Inter, in caso di arrivo a pari punti, sarebbe in vantaggio negli scontri diretti), ma per motivi di ordine pubblico il campo della sfida decisiva potrebbe subire uno spostamento. Il resto del programma potrebbe essere in calendario nel week end tenendo presente che una sola partita, cioè Milan-Monza, non ha alcun interesse di classifica. Tutte le altre gare si intrecciano tra corsa per l’Europa e lotta per la salvezza. Oggi la decisione finale", si legge.