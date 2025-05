Restyling Maradona, in estate lavori al 3° anello e studio sui parcheggi: ADL cosa farà?

vedi letture

Si è tenuto ieri l'incontro tra Aurelio De Laurentiis e il sindaco Gaetano Manfredi per il restyling del Maradona. L'incontro è stato definito "molto cordiale e collaborativo" in una nota stampa congiunta, ma "le parti hanno concordato di eseguire ulteriori approfondimenti e di aggiornarsi a breve". Il faccia a faccia s'è tenuto anche alla presenze dei più stretti collaboratori di presidente e sindaco: come riporta il Corriere del Mezzogiorno, c’erano infatti l'ad Andrea Chiavelli; Tommaso Bianchini, chief revenue officier del Napoli; Gianluca Baiesi, stadium manager; Giulio Mastropasqua, del team legale mentre Manfredi era accompagnato dal prof. Edoardo Cosenza, redattore del Masterplan sullo stadio Maradona in cui ha racchiuso tutto ciò che riguarda l'impianto.

Nello studio è compresa - si legge - una valutazione tecnica che partirà a breve per provare ad utilizzare i circa 300 posti auto sottostanti, ma mai entrati in funzione da quando furono realizzati ai tempi di Italia 90. Il Sindaco si è detto pronto ad investire fondi comunali per realizzare i lavori per la riapertura del terzo anello e gli interventi potrebbero partire già in estate. Un segnale di vicinanza permettendo al club di utilizzare 8000 posti in più, ma ma potrebbe anche significa - ipotizza il quotidiano - quello che a Palazzo San Giacomo non esclude più nessuno: una riqualificazione con fondi pubblici pur di candidare il Maradona per Euro 2032. ADL ha sempre detto di voler investire, ma è da capire che progetto presenterà: se gestirlo tramite una concessione o acquistarlo (con il Comune pronto a chiedere all’Agenzia del Demanio una valutazione) o semplicemente adeguare la convenzione.