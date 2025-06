Nunez-Napoli, Sky: valutazioni in corso, c'è anche una doppia opzione

vedi letture

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti ha parlato delle trattive portate avanti dal Napoli per il ruolo di centravanti: "Per il ruolo dell’attaccante centrali il Napoli potrebbe percorrere due strade: una è quella per un talento italiano, che è quello di Lorenzo Lucca dell'Udinese, i costi dell’operazione potrebbero essere contenuti se guardiamo all’altro nome che è quello di Darwin Nunez del Liverpool.

L'uruguaiano ha dato apertura ad un possibile trasferimento in Italia, ma questa operazione si porta dietro una serie di considerazioni da fare sulla composizione dell’attacco del Napoli. Un conto è se prendi un giocatore dal sicuro avvenire come Lucca, che può crescere ancora soprattutto alle spalle di Lukaku, un altro conto è che se prendi Nunez, che è un giocatore già di grande esperienza internazionale che si andrebbe a giocare il posto con il belga. Quindi questa è la valutazioni che farà il Napoli, che condizionerà le altre scelte di mercato.

II Napoli è inoltre ancora interessato a Bonny del Parma, potrebbe quindi anche esserci l’opzione di prendere due ragazzi da crescere alle spalle di Lukaku, anziché andare su un giocatore importante come Nunez. Ma attenzione su Bonny l'Inter è molto forte ed ha già raggiunto un’intesa di massima sulla valutazione del cartellino del giocatore. Il Parma lo valuta 25mln di euro, l’Inter è arrivata a 20-22mln più bonus. Non sono quindi molto distanti, è un’operazione che potrebbe chiudersi anche a breve”.