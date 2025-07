Ultim'ora Osimhen-Al Hilal, L'Equipe: "Riprese le trattative, l'alternativa è Vlahovic"

Si preannunciano giorni molto intensi sul fronte Victor Osimhen una volta terminate le vacanze estive. Questa mattina è trapelata la preferenza del nigeriano per il ritorno al Galatasara, ma la pista araba non è tramonta secondo i colleghi francesi dell'Equipe. Le trattative tra l'Al-Hilal ed il nigeriano infatti sono riprese, contestualmente alla conclusione dell'esperienza al Mondiale per club.

I dirigenti dell'Al-Hilal vogliono riuscire a convincere il nigeriano dopo la stagione trascorsa in prestito. Allo stesso tempo, l'Al-Hilal ha iniziato anche dei contatti per eventualmente arrivare a Dusan Vlahovic della Juventus. Il quotidiano francese riporta anche ulteriori piste alternative: Pierre-Emerick Aubameyang (Al-Qadsiah FC) e Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe), ma il primo obiettivo resta Osimhen.