Ultim'ora Osimhen-Al Hilal, Romano annuncia: "Proposta formale arrivata al giocatore"

vedi letture

Nel corso di 'Dazn Transfer by Fabrizio Romano', è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano: "E' appena arrivata una notizia, pochi secondi prima di iniziare la nostra diretta, e riguarda una proposta formale arrivata dall'Al-Hilal. Uno dei club più ambiziosi in questo momento in Arabia Saudita sta cercando di raggiungere un accordo con Victor Osimhen. Un'altra proposta di contratto è stata inviata e Simone Inzaghi, che ha firmato questo contratto oggi a Parigi, sta tornando a Milano proprio ora dopo la firma. I sauditi stanno spingendo per avere Victor Osimhen come loro attaccante al Mondiale per Club. E' quindi una delle tante storie che tratteremo nelle prossime ore, vi terremo aggiornati".

