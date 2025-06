Bonny sorpassa David: perché per il Napoli è il primo obiettivo in attacco

In attacco in pole, adesso, c’è Ange-Yoan Bonny, 21 anni, francese del Parma, valutazione: 25 milioni. Mercoledì il direttore sportivo Giovanni Manna si è confrontato con l’amministratore delegato del Parma, Cherubini, con cui ha chiacchierato anche del portiere Suzuki. Il Napoli vuole chiudere subito (l’agente è Federico Pastorello) per anticipare l’Inter che pure è interessata al giocatore.



Bonny, seguito da gennaio, sarebbe la perfetta alternativa di Lukaku ma anche un potenziale alleato. Non è un caso che, dopo la conferma di Conte, il Napoli abbia messo in stand-by Jonathan David.

L’attaccante che si sta svincolando dal Lilla era stato bloccato, poi il direttore sportivo Manna ha virato altrove le proprie attenzioni. A Parma, appunto. Da Bonny.