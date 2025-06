Bomba di Tmw: "Il Napoli ci proverà per Donnarumma: l'affare può accendersi a breve"

Il Napoli è pronto a ripartire da Conte e dalla promessa di grandi acquisti fatta dal patron De Laurentiis per convincerlo a restare. Non solo investimenti tra centrocampo ed attacco. Secondo quanto raccolto da TMW, il club partenopeo tenta il grande colpo anche per la porta. Il Napoli infatti vuole fare un tentativo concreto per Gigio Donnarumma, che stasera si gioca la Champions con il PSG.

Secondo il sito specializzato di calciomercato, è una pista che potrebbe accendersi nelle prossime settimane. A Meret, che certamente non resterebbe a fare il secondo, a quel punto potrebbe pensare il Milan in caso di addio con Maignan: sarebbe un profilo ideale per la voglia di italianità presente nel nuovo corso rossonero. Le manovre del Napoli, dunque, riguardano anche la porta.