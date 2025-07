Osimhen in scadenza e la fake news che circola a Torino: non c’è alcun rischio

vedi letture

La Juventus vorrebbe acquistare Victor Osimhen dal Napoli, ma i costi proibitivi dell'operazione frenano al momento il club bianconero. L'attaccante nigeriano, fin qui, ha rifiutato ogni possibile destinazione. Su tutte il centravanti, che dal primo luglio è tornato in azzurro dopo il prestito al Galatasaray, ha detto no ad una ricchissima offerta dell'Al-Hilal. Per l'estero Osimhen può essere ceduto tramite la clausola rescissoria di 75 milioni di euro, ancora più difficile la strada per un club italiano, che per accaparrarsi il nigeriano dovrebbe trattare col Napoli. Da qui, oltre che all'ingaggio da oltre 10mln che guadagna e pretende Osimhen, le grandi difficoltà di trattare con il club azzurro per la Juventus.

Zero rischi ricatti per il Napoli. Negli ultimi giorni, da sponda torinese, circola una fake news che riguarda il contratto di Osimhen col Napoli. Secondo questi rumors, il club di De Laurentiis rischierebbe, col passare del tempo e in caso di mancata cessione, di perdere l'attaccante a parametro zero nel giugno 2026. Per il mercato del Napoli resta importante riuscire a cedere Osimhen in questa sessione di mercato, anche per finanziare l'acquisto del nuovo centravanti da affiancare a Romelu Lukaku. Ma il club azzurro non rischia nessuno svincolo di Osimhen per l'anno prossimo, infatti nel contratto del giocatore è prevista un'opzione di rinnovo in favore del Napoli fino al 2027. Il tempo passa e il nodo resta, ma nessun rischio ricatto sussiste per la società di De Laurentiis.