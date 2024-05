Percassi allontana Gasperini dal Napoli: "Ci vedremo, ma sono sereno. Nessun dubbio"

Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria per 3-0 sul Bayer Leverkusen nella finale di Europa League.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria per 3-0 sul Bayer Leverkusen nella finale di Europa League: "Pazzesco, quello che è capitato è incredibile, un sogno che si è realizzato. Vedo la nostra tifoseria quanto ci ama e quanto ci vuole bene, meritavano questo traguardo. Il ritorno a Bergamo sarà una grande festa, sicuro, penso stiano già festeggiando tutti per le strade bergamasche".

Cosa ha pensato dopo i primi due gol di Lookman?

"Mi sono detto che stavolta forse ce l'avremmo fatta. Anche nel secondo tempo la prestazione è stata buona... Un partitone!".

Cosa le ha detto Gasperini?

"Un grande risultato, una cosa così bella e inaspettata. Erano anni che l'Atalanta provava ma non raggiungeva un traguardo così. Grazie a lui siamo nella storia. Gli chiederete la Champions? Vediamo, la cosa bella è che cresciamo in continuazione perché anche i giocatori capiscono come la società vuole evolversi".

Il futuro di Gasperini?

"Ci vedremo con lui, ma io sono tranquillo e sereno. Dubbi? No. Questo aiuta ancora di più a fare sempre meglio, sia lui che noi".