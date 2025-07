Pisa-Simeone, Sky: incontro con gli agenti, ma trattativa resta complicata

Il Pisa continua a muoversi con grande intensità sul mercato estivo, cercando di rinforzare la rosa in vista del ritorno in Serie A. Dopo i tanti acquisti già ufficializzati – da Scuffet a Maucci – il club nerazzurro punta ora con decisione su Giovanni Simeone come centravanti. Nelle ultime ore c’è stato un incontro interlocutorio con gli agenti dell’attaccante argentino, e la trattativa – seppur complessa – potrebbe registrare sviluppi positivi nei prossimi giorni. Filtra ottimismo, A riferirlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.

Parallelamente, il Pisa è vicino anche al difensore Mariano Troilo, classe 2003 dell’Atlético Belgrano. Si attendono segnali positivi entro venerdì, dopo l’ultima gara disputata con il suo attuale club, per liberarlo definitivamente e permettergli di approdare in Toscana. L’ambizione del club di Alberto Gilardino è chiara: costruire una rosa competitiva puntando su giovani talentuosi e profili esperti come Simeone.