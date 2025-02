Retroscena Comuzzo: l'ultima offerta del Napoli e la reazione del difensore

Raccontando del ritorno da titolare di Pietro Comuzzo dopo il turno di squalifica, il Corriere dello Sport torna a parlare della trattativa di gennaio che l'ha visto nel mirino del Napoli. E c'è stata una settimana in cui sembrava davvero vicino ai partenopei, quando la Fiorentina aveva "fissato" il prezzo del giocatore pretendendo almeno 40 milioni di euro per lasciarlo partire.

Neppure la dirigenza viola si sarebbe aspettata un'offerta che si avvicinasse alla richiesta, e che il Napoli aveva deciso di formulare davvero: 35 milioni di euro. Il quotidiano sottolinea che ci ha pensato Rocco Commisso a bloccare tutto ed il ragazzo da parte sua non ha mai fatto la minima pressione per andarsene, e anzi ha sperato fino all'ultimo che il mercato si chiudesse in fretta così da poter lavorare serenamente. La riconoscenza è un concetto tutt'altro che scontato e al quale Comuzzo tiene molto. Futuro? Voci di corridoio raccontano di un Napoli pronto a rilanciare e di una Juventus molto attenta alla situazione di Comuzzo, ma di sicuro la Fiorentina non si farà prendere per il collo.