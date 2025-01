Retroscena Kvara: l’ultimo sforzo del Napoli comprendeva anche ricca commissione all’agente

Khvicha Kvaratskhelia ha rifiutato una proposta di rinnovo del Napoli superiore ai 6 milioni netti a stagione più bonus e una ricca commissione al suo agente. A svelare il retroscena su X è Mirko Calemme, giornalista del quotidiano spagnolo Diario AS: “Per la cronaca: l'ultima proposta di rinnovo fatta dal Napoli a Kvaratskhelia superava nettamente i 6 milioni netti a stagione più bonus. Non c'è mai stata apertura da parte del suo entourage a firmare. E aggiungo che per il suo entourage era pronta una ricca commissione coerente con l'aumento di ingaggio. Ricapitolando: negli ultimi sei mesi Kvaratskhelia ha avuto sul tavolo una proposta superiore ai 6 milioni netti a stagione più bonus e l'offerta comprendeva anche un'importante compensazione economica per i suoi agenti. Molto importante.

C'è chi parla di clausola, ma quella proposta dagli azzurri era in linea con quella stipulata ora con Osimhen. Dunque, non era un ostacolo. Non c'è mai stata volontà di rinnovare, perché quella del georgiano e di chi lo segue era spingere per il trasferimento al PSG come ha confermato oggi Conte. Il mister ha provato per mesi a convincerlo, per firmare un nuovo accordo e proseguire insieme, serenamente, almeno un altro anno. Niente da fare, ed ecco perché il Napoli sta aprendo all'addio di un suo big a gennaio. Tenersi in rosa un giocatore scontento (ribadisco, autore di un solo gol e un solo assist nelle ultime 11 gare in A) e proseguire il braccio di ferro con i suoi agenti era un rischio inutile e controproducente anche per la serenità del gruppo, concetto espresso dallo stesso Conte”.

